Decomisan 2.000 litros de bebida en mal estado

1.848 litros de bebidas alcohólicas adulteradas y sin el número de registro sanitario fueron decomisados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en La Paz y El Alto.



Los datos indican que los productos dañinos para la salud fueron retenidos durante los controles de Achica Arriba, próximo a la urbe alteña, donde se interceptó un bus de transporte público con 145 paquetes de bebidas alcohólicas adulteradas y de dudosa procedencia.



"Lo que se encontró en el operativo de control, fueron varios paquetes con un contenido alcohólico que en la etiqueta señala que es ron, pero que no se tiene la certeza del mismo porque en los envases no tenían el registro sanitario del Senasag", informó Steven Jemio, técnico de esa instancia.



Realizada la inspección visual, se constató que las botellas tenían fechas de vencimiento re-etiquetadas y en algunos casos estaban borradas. "El cargamento de bebidas alcohólicas adulteradas provenía del departamento de Cochabamba y pretendía ser comercializado en las vísperas de fin de año", señaló.



Se recomienda que antes de comprar los productos se revise que tengan el registro sanitario del Senasag o del Servicio Departamental de Salud (Sedes). El sello va en las tapas, que debe ser del mismo color que la parte que queda junto a la botella cuando ésta es abierta.



Fíjese en la fecha de vencimiento, constate que no haya partículas o cuerpos extraños en la bebida y verifique el registro de procedencia y el contenido neto, debido a que las bebidas alcohólicas baratas causan problemas hepáticos o intoxicaciones.