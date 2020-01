El alza salarial no llega a los empleados del sector informal

Son jóvenes o mayores, del interior o de Santa Cruz, hombres y mujeres los que a diario se reúnen en las agencias de empleo, que hay en la zona del mercado La Ramada, en busca de un puesto de trabajo, por lo general a cualquier precio, es decir sin exigencias de sueldo.



María Cristina Poma busca ser trabajadora del hogar cama afuera; por diez horas de labores le ofrecen un sueldo de Bs 1.800 el primer mes, además de Bs 10 cada día para sus pasajes en micro.

Desde las agencias de empleo Las Vegas, Yotaú, Aries y Carlos, que están sobre la calle Monseñor Salvatierra, en el primer anillo, explicaron que los salarios, para las niñeras, trabajadoras del hogar, coperas y ayudantes de cocina, oscila entre Bs 1.500 y Bs 1.800, y que en pocas ocasiones la persona que va a contratar ese servicio ofrece Bs 2.000, que es el monto del salario mínimo nacional.



Carmen Rojas, vendedora de ropa en el mercado Siete Calles, trabaja ocho horas y percibe un salario básico mensual de Bs 1.600, más una comisión semanal de Bs 120, siempre que logre ventas por arriba de los Bs 3.000.



Jorge Lozada es mesero de un pequeño restaurante en Los Pozos, trabaja hasta diez horas y cobra Bs 1.850, más un bono de Bs 50 para pasajes.



Cuando se les indica que hubo un incremento salarial y que ahora el sueldo mínimo nacional es de Bs 2.000 y que si no cobraron su retroactivo lo deben denunciar ante el Ministerio de Trabajo, abren sus ojos y ciñen las cejas llenos de incredulidad.



Abuso y falta de información

Gregoria Gabriel Jáuregui, ejecutiva nacional de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), sostuvo que, de acuerdo con su registro, solo el 20% de sus afiliadas indicó que tuvo una mejora en sus salarios y menos del 10% aseguró que sus empleadores les pagaron el retroactivo.



Jáuregui indicó que el sector es uno de los menos defendidos por las autoridades del Gobierno, a pesar de ser el más vulnerable al incumplimiento del incremento salarial decretado por el Poder Ejecutivo.



“El incremento de ingresos, del 7% al haber básico y el 10,8% al salario mínimo nacional, a nosotras no nos llega; solo unas pocas que conocen sus derechos se hacen respetar”, afirmó la dirigente.



Eusebia Esquivel, ejecutiva de la Fenatrahob en Santa Cruz, precisó que en el departamento hay unas 600 afiliadas a la federación y que, a pesar de las constantes campañas, muchas de ellas no cobran los Bs 2.000 de salario mínimo y menos el retroactivo de enero a mayo.

Precario y defensa

Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) indicaron que este es un problema crónico, y que los trabajadores del sector informal son los que menos mejoras registran en sus ingresos.



La entidad señaló que eso se debe a que realizan trabajos menos especializados, situación que; sin embargo, no justica que, no se cumplan las normas salariales vigentes.

Rajiv Echalar, jefe departamental del Ministerio de Trabajo-Santa Cruz, señaló que no importa si la persona trabaja en el sector informal, pues si hay pacto laboral donde se hace un trabajo, hay un horario que se cumple, entonce el alza salarial también le corresponde.