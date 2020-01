A ministro Quintana le da 'lástima' Carlos Valverde

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que le da "mucha lástima" el periodista Carlos Valverde por acogerse al silencio en su audiencia por el delito de discriminación interpuesta por la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.



"La versión de Valverde me da mucha lástima y obviamente como ciudadano que lee noticias por supuesto no sólo me da lástima, sino el señor Valverde y su papel desastroso como ciudadano y periodista hoy se vino abajo", dijo Quintana en conferencia de prensa.



Valverde informó que fue convocado a declarar a la Fiscalía a las 09:30 por la denuncia interpuesta por Gabriela Zapata por discriminación. Debido a que Zapata había retirado esa denuncia, él se abstuvo de declarar.



Quintana sostuvo que no se puede esperar nada de Valverde por el hecho de acogerse al silencio.



Valverde fue quien denunció el supuesto tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata quien era gerenta comercial de una de las empresas chinas más importante en Bolivia.