En el país de las colas…

El discutible nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, sustituto del honorable ‘República de Bolivia’, vigente desde 1825 hasta la aprobación de la actual Constitución Política del Estado (CPE) impuesta por el MAS, podría sufrir otra modificación. Al ser tan numerosas las colas que se deben soportar ante el más mínimo trámite, hay propuestas de un nuevo cambio. Algunos quisieran que nuestro país se llame ‘Colivia’, otros se inclinan por ‘Estado pluricolas de Bolivia’, etc. En fin, hay para todos los gustos…

Por ahora es Venezuela el país de las filas más largas. El venezolano promedio tiene que calcular cada día las horas que pasará esperando para comprar productos básicos. En Bolivia aún no hemos llegado a tanto, pero andamos cerca. Hay filas para el agua en ciertas regiones, filas para documentos de identidad en otras, colas para pagar impuestos, colas para realizar tramitaciones de cualquier índole, colas para cupos escolares o universitarios, etc. La gente vive en función de las colas de turno. No en vano el Banco Mundial ha señalado que Bolivia es uno de los países más complicados para realizar trámites. Debido al auge de colas se creó una nueva profesión: los ‘coleros’. Ellos hacen fila por uno a cambio de dinero. Tanto Venezuela como Bolivia y otros países burocráticos deberían estar pensando en producir buenos médicos, buenos ingenieros, buenos trabajadores, no tristes ‘coleros’ que cubren espacios mientras uno está ausente…

Veamos lo que acontece con el desventurado ser que ingresa al Aeropuerto Internacional Viru Viru. De inmediato notará un panorama diferente en materia de atención con respecto a otros lugares. El viajero que llega se siente incómodo, es tratado como delincuente o contrabandista, todo le revisan; la sensación es horrible y difícil de describir. Una vez dentro del país, iniciar cualquier trámite también es complicado y ello va desde lo baladí hasta lo complejo. Pasemos a cualquier otra situación, todo seguirá siendo difícil.

El rey de Prusia Federico el Grande (1712-1786) solía repetir: “Soy el primer sirviente del Estado”. Defendió exitosamente a su patria y le otorgó un sitial destacado en Europa. Aunque fue monarca absoluto, Federico fue destacado exponente del despotismo ilustrado; creó bases modernizantes del sector público con eficiencia y mucho respeto hacia el ciudadano. Han pasado más de dos siglos y en la Bolivia ‘plurinacional’ sucede lo contrario: el pueblo es sirviente mientras los encargados de servirlo lo martirizan con su lentitud, ineptitud y desdén. Es hora de cambiar esto y pronto.