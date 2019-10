El New York Times critica la 'apuesta' de Morales

El diario estadounidense The New York Times defendió el No en el referéndum constitucional que celebrará este domingo Bolivia para decidir si el presidente Evo Morales puede presentarse a la reelección en 2019.



En un editorial titulado "Tres mandatos son suficientes para Morales", el periódico destaca los logros del presidente boliviano, pero considera que no debe perpetuarse en la Presidencia.



"Una década en el poder ha cambiado al señor Morales y no para bien. Se ha hecho cada vez más arrogante y autoritario, presentándose en mítines y discursos como la única salvaguarda ante radicales de derechas que quieren restablecer una oligarquía", señala The New York Times.



El diario lamenta que Morales haya decidido "ignorar" el "amplio consenso" que hay en Bolivia en favor de seguir construyendo sobre su visión de la inclusión social y la igualdad y, por contra, impulsar una "cultura del con nosotros o contra nosotros" que ha "envenenado la política en el país".



Además, apunta a algunos escándalos de corrupción que han afectado a la imagen del Gobierno, a pesar de su buen hacer en el frente macroeconómico.