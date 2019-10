Choquehuanca parece un candidato, advierte Chile

José Miguel Insulza, agente de Chile ante La Haya, considera que la visita del Canciller de Bolivia, David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta es para "ponerse a tono" como futuro candidato a la presidencia, en lugar de Evo Morales.



"De pronto Evo Morales perdió plebiscito y empieza a hablarse de David Choquehuanca y Álvaro García Linera como los posibles candidatos, entonces hay que ponerse a tono con las candidaturas y eso significa quién es más duro contra Chile. Álvaro García Linera salió a decir que Chile es una nación de piratas, esto para responderle a Choquehuanca que esta armando toda la fiesta en Chile", manifestó el representante en entrevista con CNN Chile.



El exsecretario de la OEA consideró al ministro boliviano como "una buena persona", pero reprochó la intención de la "inspección" para ver los "abusos" que sufren camioneros de carga nacional. Explicó que se vive el peor momento en las relaciones entre ambas naciones.



"Yo diría que es el peor momento de las relaciones, no recuerdo que hayamos vivido algo así en el siglo pasado, ni desde antes del Tratado de 1904 (...) Lo que ha hecho el Canciller Choquehuanca con su visita es envenenar el ambiente y eso no es bueno entre gente que convive diariamente", agregó Insulza.



Explicó además que "ellos (los bolivianos) están multiplicando una ofensiva que nació como una demanda por el acceso al mar (...) Ellos tienen una bitácora de conflictos con Chile y los van a comenzar a activar".



"Yo creo que puede marcar un poco las cosas que está haciendo él (Choquehuanca), porque es uno de los dos. Todo el mundo dice que si Evo Morales no hace de nuevo el plebiscito, entonces va a ser Choquehuanca o García Linera (el candidato). Yo separa muy bien las cosas y separo mi trabajo", concluyó.



En la víspera una comitiva nacional de 60 personas culminó una "inspección" a puertos chilenos, misma que desató una polémica con Chile que deparó la reversión del convenio de visas diplomáticas para autoridades nacionales.