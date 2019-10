Santos ordena reanudar bombardeos contra FARC

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, levantó hoy la orden de suspender los bombardeos de las Fuerzas Armadas contra los campamentos de las FARC, en respuesta al ataque de este grupo armado contra un grupo de soldados que se saldó con once militares muertos.



En una alocución desde la ciudad colombiana de Cali (suroeste), Santos señaló que el incidente es producto de "un ataque deliberado, no fortuito de las FARC y eso implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral" que esa guerrilla inició el pasado 20 de diciembre.



Uribe le pide Santos que no le mienta a Colombia



El expresidente colombiano Álvaro Uribe dijo hoy a su sucesor, Juan Manuel Santos, que no "engañe" más al país con los diálogos de paz que su Gobierno celebra con las FARC en La Habana, tras el ataque que dejó diez militares muertos y 18 heridos en el departamento del Cauca (suroeste).



"La paz de Santos es el exterminio de las Fuerzas Armadas", señaló Uribe en su cuenta de Twitter en la que en otro mensaje le pidió al jefe de Estado: "no nos engañe más por favor, no justifique el asesinato de nuestros soldados con el cuento de la guerra que quiere terminar".





Los uniformados fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego, agrega la información del Ejército.



Este incidente es el más grave que se produce en el país desde que las FARC declararon un cese el fuego unilateral e indefinido, en vigor desde el pasado 20 de diciembre.

