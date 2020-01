'La Peque' regresa a Esto es guerra

En medio de los gritos de los fans, Nicole 'La Peque' Gutiérrez regresó a Esto es guerra (PAT), pero solo temporalmente. La guerrera reemplazará a Fran Marinho, que tiene una herida en el pie y a Sharon Valverde, que está en Cochabamba participando de la Feicobol.

"Amo con todo mi corazón este programa y a Las Cobras, pero no pienso quedarme. He tenido lesiones bastante complejas en la primera y segunda temporada, que me impiden participar de los juegos más arriesgados", confesó a SOCIALES.

La exconductora de Reel Summer se lastimó los meniscos y ligamentos cruzados en la rodilla derecha y además sufre de una escoliosis en la espalda, por lo cual solo estará en los circuitos más sencillos.