Evo tiene sus prioridades (Santa Cruz) y a El Alto la siente segura

El presidente Evo Morales tiene sus prioridades, a El Alto la siente como una plaza fija, en todo caso, como para contentar y desviar la atención mandó al vicepresidente Álvaro García, que tuvo declaraciones muy duras y sarcásticas, utilizando el término ‘tontómetro’; dejó varios temas para la discusión y elevó el ánimo revolucionario combativo de la ciudad de El Alto y puso una cortina de humo como para que el presidente pueda trasladarse tranquilamente a Santa Cruz, demostrando, por supuesto, sus prioridades. Las encuestas le muestran que en Santa Cruz sus candidatos, tanto a la Gobernación como a la Alcaldía, no logran posicionarse entre los primeros y Morales está apostando a poner toda su atención y prioridad en esta región. Eso muestra un mensaje claro: El Alto está seguro, El Alto es mío, El Alto me quiere, El Alto me respeta, El Alto me dio el 72% en las últimas elecciones, entonces, no hay que preocuparse, hay que ir a preocuparse allá (Santa Cruz) donde estamos muy débiles.



Yo creo que el presidente estaba enfermo, estaba resfriado y agotado, pero no es un buen mensaje para sus militantes en El Alto, para esa ciudad que lo puso arriba, y lo dijo el vicepresidente, que cuando se vuelca El Alto se vuelca el país, es decir, si el vicepresidente y el Gobierno le da tanta importancia por qué no estar en su aniversario, no era cualquier fecha, es como si no estuviera en los aniversarios de Santa Cruz o de La Paz; la ciudad de El Alto es la segunda ciudad más importante. Más allá de su enfermedad, es el acto político, es el no importismo al acto principal de El Alto.



Se puede deducir un mensaje de que ustedes (El Alto) siempre votarán por mí, pero hay otros que me preocupan. Sin embargo, era un aniversario, creo que ahí radica la excesiva confianza y displicencia que mostró el presidente con la ciudad de El Alto