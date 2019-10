Ficción de la llegada de ‘Goni’ al poder, entre las películas más vistas

Se ha quedado también solo al frente de la taquilla: el filme "The Martian", sobre un astronauta extraviado en el planeta rojo, encabeza por cuarta semana las cifras de ingresos en Estados Unidos y Canadá. "Nuestra marca es crisis", la película protagonizada por Sandra Bullock, que fue filmada en Bolivia, Puerto Rico y Estados Unidos, está entre las diez más vistas.



La película de ciencia ficción de Ridley Scott, comercializada en Latinoamérica como "Misión Rescate" y en España como "Marte", ha recaudado 11,4 millones de dólares al ser exhibida en 3.200 salas de Estados Unidos y Canadá, con lo que suma 182,8 millones de dólares desde su estreno.,

Le sigue "Goosebumps" ("Escalofríos" en América Latina o "Pesadillas" en España), una comedia basada en una serie de libros infantiles de R.L. Stine que logró recaudar 10,2 millones en 3.600 salas y llegó a 57,1 millones.



Por su parte, "Bridge of Spies" ("Puente de espías"), de Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, se ubica tercera con 8,1 millones de dólares de recaudación esta semana y un total de 45,2 millones desde su estreno.



"Hotel Transylvania 2", un film de dibujos animados con una constelación de estrellas en las voces, recaudó 5,8 millones de dólares (156 millones desde su estreno), para ubicarse en cuarto lugar.



La más importante novedad de la semana fue la aparición de "Burnt", en la que Bradley Cooper hace el papel de Adam Jones, un chef caído en desgracia que intenta recuperar su lugar, que debutó en quinto lugar con 5 millones.



En tanto, "El último cazador de brujas" ("The Last Witch Hunter") cayó dos lugares respecto a la semana anterior y se ubicó sexta con 4,8 millones de dólares, seguida de "Actividad Paranormal: Dimensión fantasma" ("Paranormal Activity: The Ghost Dimension") con 3,5 millones.,

El nuevo film de David Gordon "Our Brand is Crisis" (Nuestra marca es crisis), con Sandra Bullock como protagonista, que cuenta en clave de ficción la elección de 2002 en Bolivia -cuando el consultor estadounidense James Carville ayuda a Gonzalo Sánchez de Lozada para llegar al poder derrotando a Evo Morales- se ubicó octava con 3,43 millones en su primera semana.



Por su parte, "Crimson Peak", la más reciente película del mexicano Guillermo del Toro, recaudó 3,1 millones de dólares (22,7 acumulados desde su estreno), mientras el film biográfico "Steve Jobs" recaudó 2,6 millones (14,5 en cuatro semanas) cerrando la lista de las diez primeras en la taquilla.