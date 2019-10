Evo firma contratos de nuevas obras para La Paz

El presidente Evo Morales firmó este viernes un paquete de contratos de obras que beneficiarán al departamento de La Paz, que este sábado 16 de Julio celebrará sus 207 aniversarios del grito libertario.



Hospital de tercer nivel



El mandatario dijo que el Gobierno invertirá 70 millones de dólares para construir un hospital de tercer nivel para La Paz. El nosocomio será edificado en 3 hectáreas que cedió en comodato la universidad UMSA y será ejecutado en 54 meses.



Nuevas líneas para el teleférico



Por otra parte, garantizó una partida de 110 millones de dólares para la construcción de nuevas dos líneas del teleférico. Esta decisión fue tomada tras una recomendación del gerente de la empresa estatal "Mi Teleférico", César Dockweiler, explicó.



Morales explicó que el proyecto teleférico en La Paz demandó una inversión de $us 234 millones, en su primera fase; $us 450 millones, en la segunda fase, recursos entregados por el Gobierno nacional.



“En la tres fases, se está garantizando una inversión de $us 794 millones de dólares para (el transporte urbano teleférico) la ciudad de La Paz”, aseguró Morales.



Construcción de nuevas escuelas



Continuando con el paquete de obras aprobadas por el Gobierno para la sede de Gobierno, Morales dijo que se invertirán más Bs 79 millones para la construcción de 10 nuevas unidades educativas, complejos deportivos y la iluminación del campo deportivo del club The Strongest.



Tramo que unirá Occidente con Oriente



Para concluir, el jefe de Estado garantizó la inversión de $us 1.963 millones en la construcción de un tramo en el norte de La Paz que conectará al occidente con Beni.