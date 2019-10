Gestora Pública de jubilaciones comienza a operar en 18 meses

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comenzará a operar formalmente dentro de 18 meses. Este plazo será fijado en un decreto supremo a firmarse este miércoles, adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.



Esto significa que a mediados de 2016 las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) privadas, Futuro y Previsión, dejarán en manos de la Gestora Pública la administración de los aportes que realizan los trabajadores para su jubilación.



"Todo este espacio de 18 meses es para la compra de software, la migración de los datos de la AFP"s en una sola base que controle la Gestora Pública", informó Arce Catacora en entrevista con ABI.



Ratificó que la Asamblea Legislativa Plurinacional será la encargada de fiscalizar a la Gestora Pública, en el marco de lo dispuesto en la nueva Ley de Servicios Financieros.



"En 18 meses levantamos la banderita para que las AFP"s dejen de administrar y todo lo hará nuestra Gestora Pública", insistió.



Autonomía financiera



La autoridad explicó que la Gestora Pública será autosuficiente a nivel financiero, pero arrancará con un fideicomiso de 120 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General de la Nación e inscritos en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2015.



Los recursos de ese fideicomiso serán invertidos para comprar equipos, inmuebles y el software que administre los aportes, además de contratar todo el personal de la Gestora Pública, donde su directorio y gerencia serán nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.



"Este es un préstamo que se está haciendo a la Gestora para arrancar, comprar el software, comprar sus instalaciones, sus inmuebles, contratar el personal adecuado, en fin, comenzar a armar esa institución que ha de administrar la pensión de los bolivianos", agregó.



Las AFP"s aún no se marcharán



El ministro Arce aclaró que la puesta en marcha de la Gestora Pública no significa que las AFP"s abandonarán el país de manera inmediata, porque deben hacerse cargo de todos los procesos legales iniciados en anteriores períodos, por el incumplimiento con sus contribuyentes.



"Nosotros tratamos de negociar la compra de las AFP"s y nos fue bien en la parte financiera, pero no en la parte legal porque ellos querían deshacerse de los juicios. Se quedan nomás hasta que terminen sus juicios ", dijo.



La Gestora invertirá los aportes

?

Arce además explicó que la Gestora Pública podrá invertir los aportes laborales en el exterior, pero sólo bajo el paraguas del Banco Central de Bolivia (BCB), con el propósito de incrementar su rendimiento en beneficio de los trabajadores.



La Gestora Pública también podrá invertir los aportes laborales en empresas privadas, principalmente productivas, para acrecentar esos recursos.