COB suspende diálogo con el Gobierno por preavisos

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, ordenó suspender las 4 mesas de trabajo que se realizaban con las autoridades del Gobierno, hasta que se solucione el tema de los preavisos laborales y vete el proyecto de ley de Estabilidad Laboral en la Asamblea Legislativa.

"La Asamblea Legislativa ha ido aprobando la Ley de Estabilidad Laboral que no ha sido consensuado con los trabajadores. Esta es una falta de respeto para el sector. Quedamos que el tema de los preavisos se trataría dentro de nuestro pliego petitorio en las mesas de trabajo. No entendemos por qué han seguido aprobando estas normativas al margen de los trabajadores. Por eso, hemos decidido que deban del paralizarse las mesas de trabajo mientras gobierno no vete esta norma", señaló Mitma.

Además, la COB rechazó el proyecto de ley de libre filiación que tampoco fue consensuado con el sector.

El máximo dirigente de los trabajadores, dijo que en los próximos días, la COB definirá un ampliado nacional para definir medidas en caso de que no sean escuchados y advierten con declararse en estado de emergencia.

Ayer, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, informó que envió el cronograma de trabajo que sostendrá la comisión económica con la COB. En este sentido, afirmó que el 28 de marzo abordarán el tema de la Ley de Pensiones, el 3 de abril el crédito para los agropecuarios y el tema salarial se va a analizar entre el 6 y el 11 de abril.