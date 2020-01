Las 5 mayores amenazas para los videojuegos

Los aficionados a los videojuegos deben estar con los ojos bien abiertos, atentos a la estrategia de sus oponentes pero también a los ataques que los ciberdelincuentes están lanzando ahora contra ellos.



Por ese motivo, el Laboratorio de Investigación de ESET, compañía especializada en la detección de ataques informáticos, ha identificado las mayores amenazas que tienen como blanco a los jugadores:



1.- TeslaCrypt. Es un software malicioso que cifra archivos de datos de videojuegos, pidiendo el pago de un rescate para la recuperación de la información. Afecta a juegos como Call of Duty o Minecraft.



2.- Robo de contraseñas. Hay códigos maliciosos que intentan robar credenciales de acceso a juegos online o plataformas como Steam u Origin. En lo que va de 2016, se detectaron más de un cuarto de millón de esas amenazas. La mayoría, están en México, Perú y Argentina.



3.- Falsos cracks de juegos. Esta técnica de Ingeniería Social se produce cuando la víctima piensa que está instalando un crack, el cual en realidad contiene malware. Para evitarlo, se debe tener un antivirus.



4.- Apps falsas. Quienes juegan en smartphones o tabletas, deben prestar atención a las apps falsas que se hacen pasar por juegos oficiales. Entre 2015 y 2016 aparecieron aplicaciones maliciosas que realizaban ataques sobre los dispositivos infectados, como sucedió con: Plants vs Zombies 2, Subway Surfers, Minecraft, o Pokemon Go.



5.- Phishing. Uno ataque común es el robo de credenciales de acceso en sitios falsos o a través de usuarios que solicitan los logins. Para lograrlo, los cibercriminales registran sitios web con nombres de dominio similares a los originales, aunque cambian una letra de lugar.



PARA ESTAR MEJOR PROTEGIDOS:



1. Descargar juegos legales y de repositorios oficiales. Realizar las actualizaciones correspondientes para corregir posibles vulnerabilidades.



2. Mantener actualizada y activa la solución de seguridad.



3. Ignorar los chats de desconocidos que piden información. Ningún desarrollador de juegos va a solicitar las contraseñas.



4. Activar la doble autenticación en los servicios de gaming para que siempre esté disponible.



5. Cambiar las contraseñas regularmente y no utilizar la misma para distintas cuentas o servicios.



*Hay más información en los sitios web de ESET o de Welivesecurity