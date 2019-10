Accidentes causan dos muertos en Santa Cruz y cinco en Oruro

Los conductores de dos camionetas que transitaban por la carretera bioceánica a la frontera con Brasil, murieron casi de forma instántanea a consecuencia del choque de ambos vehículos que, aparentemente, desarrollaban altas velocidades.



El informe preliminar da cuenta de que uno de los motorizados era una camioneta Nissan Frontier color plateado con placa 1407-IYC, conducida por Jeffrey Stabler Pearson, de 24 años de edad, que murió tras el impacto con la vagoneta Toyota color azul con placa 1493-CUR, que estaba al mando de Erasmo Flores Farell, de 33 años, que también falleció debido al fuerte impacto.



Aunque no se confirmó, se supo de una tercera persona que acompañaba a uno de los infortunados conductores, aunque no se conoció la identidad.



El trágico accidente se produjo entre las 14 y las 15:00 de ayer cerca de la localidad El Tinto, a unos 190 kilómetros de la capital cruceña y a 50 de Pailón. Los policías encargados de atender el caso son los asignados al módulo policial de Tres Cruces, donde se informó de que los peritos realizan su trabajo para establecer las causas que provocaron la grave colisión de los motorizados.



Los agentes no quisieron proporcionar mayor información y se limitaron a expresar que el caso es investigado y los datos los darán las autoridades policiales de Santa Cruz, una vez concluyan las diligencias investigativas.

Vecinos de la zona y conductores de vehículos, particulares principalmente, han reiterado sus reclamos por la falta de control policial en la carretera bioceánica que, por ser nueva, se presta para que los choferes impriman altas velocidades a sus motorizados sin tener en cuenta la presencia de animales vacunos y de campesinos en bicicleta, motos y a pie.



Los cuerpos de ambos fallecidos fueron llevados a la morgue del hospital de Pampa de la Isla para la autopsia



Cinco muertos en Oruro



El vuelco de un bus de la empresa Trans Azul, en la ruta Oruro-Cochabamba, a 20 kilómetros de Cahiuasi, causó el jueves cinco muertos y varios heridos, informó la Policía.



“El hecho ocurrió a las 15:30, aproximadamente, con un saldo de siete heridos que llegaron a la clínica Natividad", dijo el comandante de la Policía de Oruro, René Rojas.



Según el informe preliminar, el conductor perdió el control del bus por el granizo que había en la carretera, se encunetó y acabó con un vuelco lateral derecho. /ABI