Nave espacial pierde el control y caerá a la Tierra

Los operadores de vuelo rusos perdieron el control del Progress, un carguero espacial sin tripulación que iba a abastecer la Estación Espacial Internacional (ISS), y que ahora caerá a la Tierra, indicó este miércoles un responsable ruso.



"Ha empezado a caer", dijo a la AFP este responsable que no quiso identificarse.



Según este, los controladores de vuelo rusos intentarán ahora restablecer dos veces la conexión con el carguero aunque con pocas probabilidades de éxito.



"Es imposible saber cuándo caerá exactamente a la Tierra, depende de mucho factores. Pero la caída se producirá en condiciones incontrolables", aseguró.



El Progress M-27M transporta material científico y productos de primera necesidad, como agua y comida, pero su pérdida no supondrá un problema para los seis astronautas que están en la ISS y que disponen de varios meses de reserva.



El martes, poco después del lanzamiento del carguero dentro de un cohete portador Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), los operadores rusos tuvieron problemas de transmisión y decidieron cambiar el plan de vuelo.



Sin embargo las autoridades aseguraron que el Progress cumpliría su cometido y se amarraría el 30 de abril a la ISS, un poco más tarde del vuelo inicialmente previsto de sólo seis horas.



Suministros para Estación Espacial



La Nasa confirmó por su parte que el carguero "no transporta ningún suministro esencial para el funcionamiento de la parte estadounidense de la ISS".



"Los segmentos rusos y estadounidenses de la Estación continúan funcionando normalmente y tienen reservas suficientes para mucho más tarde que junio, cuando llegará el próximo carguero", indicó el martes la agencia espacial estadounidense, en referencia al Dragon.



Este carguero, fabricado por la compañía estadounidense SpaceX, tiene previsto su lanzamiento a partir del 19 enero desde Cabo Cañaveral, en Florida. La nave transportará 2,2 toneladas de material científico y provisiones.



Además de material, el Progress también lleva una réplica de la bandera soviética que el Ejército Rojo izó en Berlín en 1945 y que iba a servir a los astronautas rusos de la ISS para conmemorar el 9 de mayo, que marca la victoria aliada contra los nazis en la II Guerra Mundial.



Cada año, tres o cuatro cargueros Progress salen hacia la ISS para llevar material. Tras su misión caen y se queman en la atmósfera, por encima del océano Pacífico.



En 2011, un cohete portador Soyuz que llevaba un carguero similar se estrelló poco después del despegue en la región de Altái, en Asia Central.



Costo



Tras su pérdida, cuyo coste se estima en hasta 90 millones de dólares, el próximo carguero podría lanzarse a la estación espacial antes del 8 de agosto previsto inicialmente en el gráfico de vuelos de la agencia espacial rusa.



Estación Espacial



La Estación Espacial Internacional es un proyecto en el que participan 16 países y que tiene un coste estimado en 100.000 millones de dólares.



La plataforma, con tripulantes a bordo de manera continuada desde 2000, tiene una masa de cerca de 450 toneladas y orbita a una distancia de entre 335 y 460 kilómetros de la Tierra, con una velocidad de unos 27.000 kilómetros por hora.