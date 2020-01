Buscan salvar el acuerdo de paz y se abre la renegociación

Colombia está decidida a salvar el proceso de paz, luego del plebiscito que sorpresivamente dijo No al acuerdo con las FARC, asestando un duro golpe al Gobierno de Juan Manuel Santos y poniendo en entredicho el fin de medio siglo de violencia. "Incertidumbre y sorpresa total" repiten analistas luego del cerrado resultado que arrojaron las urnas -50,21% para el No frente al 49,78% para el Sí, con un 62% de abstención-, que nadie predijo.



El Gobierno y los rebeldes analizaron los pasos futuros, mientras la oposición victoriosa reiteraba su ánimo de renegociar el pacto, ante la atónita mirada de la comunidad internacional. El presidente Santos, que el domingo anunció enfáticamente que no se rendirá en su cruzada por la paz, convocó a una reunión con todas las fuerzas políticas.



La reunión se desarrolló en la presidencial Casa de Nariño con todos los partidos invitados, pero con ausencia del derechista Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, feroz opositor a Santos y a la negociación con las FARC, principal y más antigua guerrilla del país. Tras casi tres horas de reunión, Mauricio Lizcano, presidente del Senado, dijo que la conclusión del encuentro fue respaldar la decisión de "conformar una comisión amplia e incluyente que abra un diálogo nacional con todos los sectores del No". Añadió que se espera que "esta comisión tenga tiempos precisos y resultados concretos".



¿Qué pasará con el proceso?

La gran pregunta que se hacían ayer los colombianos y la comunidad internacional es qué pasó y que pasará con el acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones en Cuba y que sellaron hace una semana, en una ceremonia solemne en Cartagena, Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko).



"Hay varias razones. Sin lugar a dudas la principal es que hay una preferencia marcada de los colombianos por un acuerdo que castigue en justicia a las FARC", dijo el analista Jorge Restrepo, director del centro de análisis Cerac. "¿Cuál debe ser el tratamiento para responder por el daño que hicieron a la nación?, a mi juicio eso resume todo", apuntó.

En criterio del analista para Colombia del International Crisis Group, Kyle Jonhson, se abren "tres negociaciones".



En criterio del analista para Colombia del International Crisis Group, Kyle Jonhson, se abren "tres negociaciones". "La primera, entre la oposición y el Gobierno sobre si se pueden renegociar algunos temas del acuerdo; la segunda es lo que resulte de esa negociación tiene que negociarse con las FARC; y la tercera es la negociación interna de las FARC, que van a tener que tomar decisiones difíciles y ver cómo se las venden a sus guerrilleros", dijo



Vocero del Gobierno presenta su renuncia

El jefe negociador del Gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, puso ayer su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos, tras el triunfo del No en el plebiscito celebrado el domingo.



"He venido a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación porque no seré obstáculo para lo que sigue", dijo De La Calle en su primera declaración tras el triunfo del No en el plebiscito.



En la declaración que realizó en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en Bogotá, De la Calle afirmó: "Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política".



Al mismo tiempo dijo que continuará "trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil".



Aclaró que "la paz no ha sido derrotada" y señaló que incluso voceros del partido de oposición Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, que lideró la campaña del No, "han señalado que tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado, pero el deseo de paz es universal y unánime".