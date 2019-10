Ordenan reposo de cinco días a gobernador Costas

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, permanecerá cinco días guardando reposo debido a que sufre una inflamación de un ganglio a la altura de la mandíbula. La autoridad se sometió a una revisión médica en el hospital Oncológico, dónde se le ordenó someterse a un tratamiento y guardar reposo por cinco días, informó una fuente oficial.



El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, explicó que la agenda pública de la primera autoridad del departamento queda suspendida hasta el próximo lunes 14 de diciembre y que estos días permanecerá en su domicilio.



"No es algo que amerite mayor preocupación, pero sí debe tener una atención minuciosa", explicó Peña.



No viajará a Cochabamba



Entre las actividades que canceló el gobernador se encuentra una visita que debía hacer a Cochabamba, para participar como invitado de los actos de celebración de su efeméride.



Peña aclaró que no será necesario nombrar a un gobernador interino mientras dura el restablecimiento de Costas, y que la autoridad atenderá algunas de sus responsabilidades como gobernador desde su casa.



