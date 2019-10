Cerrarán empresas del Estado que no den lucro

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó el miércoles que las empresas públicas que no generen utilidades serán cerradas, ya que el Estado no está dispuesto a subvencionar pérdidas por el mal manejo en esas entidades.



"Somos claros en eso, empresa pública del Gobierno central, que está bajo tuición nuestra, que no genere utilidades, que no esté bien manejada, hay que cerrarla. El Estado no irá a subvencionar ninguna empresa pública", indicó.



Arce se refirió al tema luego de que se decretara, la semana pasada, el cierre de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), porque "no estaba funcionando bien y estaba generando enormes pérdidas".



El Ministro de Economía ratificó que los pasivos de la ECE pasarán a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), cuya entidad se encargará de asumir todos los procesos judiciales, administrativos y de cualquier otra naturaleza que estuvieran iniciados contra esa empresa.



El Ministro de Economía dijo que existen otras empresas públicas "en observación", pero aclaró que "la mayor parte de las empresas están generando recursos", por lo que ahora 13 firmas estatales financian el pago del bono Juancito Pinto.