Cárdenas: "Vamos a seguir en plaza Murillo 500 años"

"¡Carajo! Nosotros vamos continuar aquí en la plaza Murillo 500 años". Así el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, se refirió al Pachacuti (tiempo de cambio), que a su criterio sólo tiene su inicio con Evo Morales y dará pasó a un gobierno "indio" para los próximos cinco siglos.

La autoridad hizo estas declaraciones a propósito de la ch'alla que se hizo ayer en Palacio de Gobierno. Sostuvo que ese ritual es una afirmación de nuestra identidad y un mensaje de que no se retrocederá "ni un milímetro" en el proceso de cambio.

En la oportunidad, Cárdenas recordó con molestia los 500 años de dominación colonial. Aseveró que durante este tiempo los pueblos originarios eran masacrados, violados, víctimas de discriminación; y luego, cuando se fundó la república, lo único que se hizo fue legalizar el racismo y el machismo.

Sostuvo que el indio no tenía derecho a entrar a plaza Murillo y que, además, recibía la peor educación y salud; pero la situación cambió con Evo Morales, puesto que estos sectores marginados ya tienen escuelas, caminos y hospitales.

"Cuando le gente dice 'no al Evo', está diciendo 'no a los indios', 'no a los aymaras', y por eso nos emputamos y decimos: '¡carajo! nosotros vamos continuar aquí en la plaza Murillo 500 años'. El Evo solamente es el principio", manifestó.

"Los aymaras no hemos venido al Palacio de Gobierno a visitar, hemos venido al Palacio de Gobierno a quedarnos. Lo que tienen que hacer los q'aras es aprender a vivir en democracia, aprender a ser gobernados por sus mayorías y ellos, como minoría, aceptar", agregó.

El Viceministro recalcó que Evo es sólo el principio y que los originarios ahora deben formar a sus hijos con "vocación de poder", para continuar con el proceso y que estas nuevas generaciones sean presidentes, ministros y diputados.

Señaló que hace 10 años era vergüenza usar pollera o ser aymara y quechua, pero ahora en el Pachacuti es un orgullo. Indicó que esta dignidad es gracias a Evo.

Cárdenas explicó que en esta era los aymaras ofrecen al mundo un nuevo paradigma de civilización, el cual consiste en estar en equilibrio con la Pachamama. Reiteró que este proceso continuará e incluso aseveró que, dependiendo las condiciones, puede ser una "revolución por la fuerza".

"Esta es una revolución democrática cultural, pero también puede ser una revolución por la fuerza, depende cómo se presentan las condiciones. Pero una cosa debe quedar clara: nosotros los aymaras jamás nos vamos a ir del Palacio de Gobierno. 500 años nos han masacrado, 500 años nos han marginado, ahora tenemos que preparar a nuestros hijos, nietos, todos, para gobernar 500 años. Evo sólo es el principio, no es el objetivo", concluyó.