Insulza no competirá con Evo y anticipa despliegue

El nuevo agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, José Miguel Insulza, dijo que no competirá con el presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre el despliegue para lograr respaldo a su postura frente a la Demanda Marítima.



"No creo que corresponda hacerle ninguna competencia en ese sentido (al presidente Morales) (...) nosotros no estamos haciendo nuestra política exterior en torno a este tema, no somos quienes estamos haciendo una política exterior centrada en este tema", explicó el representante, tras una reunión con el presidente del Senado, Patricio Walker.



Conoce más: Chile se endurece y plantea diálogo después del fallo



Las intensas reuniones que sostiene el exsecretario general de la OEA tienen lugar de forma previa al inicio del "segundo tiempo" de la cusa jurídica en el organismo internacional. El 25 de julio de 2016 el vecino país debe presentar su contramemoria.



"Vamos a tener una actividad importante en esta materia, estamos preparando material, un conjunto de visitas, van a viajar distintas autoridades a países", agregó Insulza.



Lee también: Lagos insiste en que Perú tiene la llave de soberanía



Resto además importancia a las adhesiones que recibe Bolivia, al decir que "siempre que uno visita amigos les cuenta cuáles son los temas bilaterales, lo cual no quiere decir que los involucre. Yo no creo que nadie se haya involucrado en este problema que sigue siendo un tema bilateral".



Mientras que el presidente del Senado Chileno, Patricio Walker, habló sobre la "falta de cohesión" advertida por el renunciante Felipe Bulnes, descartando que exista división y garantizó que se continuará trabajando de forma continua.



Puedes ver: Insulza dice que Chile dialogará tras veredicto de la CIJ



"A diferencia de lo que algunos han señalado de que acá habrían fisuras, en Chile no hay ninguna fisura. Hay un apoyo contundente transversal a la política exterior, particularmente a lo que es nuestra labor de apoyo a la postura jurídica de Chile en La Haya", manifestó el parlamentario.