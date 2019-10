Piden justicia en el caso de extranjeros abatidos

La familia de Óscar Andrés Córdoba Vásquez, uno de los ciudadanos colombianos abatidos hace días en Santa Cruz, exige justicia y denuncia que el operativo policial que terminó con esa vida y la de otros tres extranjeros fue una "masacre".



"Pedimos que se haga justicia porque tenemos testimonios y videos en donde se evidencia que estaban con vida y que fueron retenidos en otra camioneta, sabemos que hay colaboración de la Cancillería pero necesitamos toda la ayuda posible para poder traer el cuerpo a Colombia", dijo Jefferson, su hermano a radio Caracol de Colombia.



El Defensor del Pueblo, Rolando Villena y el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitaron una investigación sobre lo sucedido, debido a que se difundieron varias imágenes en las que se observa con vida y detenidos a los ciudadanos, horas antes de la intervención.



"Nuestra familia esta consternada por este hecho, nos hemos dado cuenta que la escena del crimen no corresponde a lo que las autoridades bolivianas han dado a conocer", agrega el familiar de uno de los extranjeros.



El informe oficial indica que los extranjeros entre los que estaban dos colombianos, un venezolano y un mexicano se encontraban haciéndole vigilancia a un banco, cuando al percatarse de la presencia de una patrulla emprendieron la huida en un vehículo. Posteriormente se presentó el intercambio de disparos en donde fallecieron.



Además agrega que "no hubo ninguna persecución, no se registraron balas por parte de mi hermano ni las personas con que estaba, para nosotros fue un asesinato, tenemos unas fotografías en donde se ve que fueron retenidos por personas que están de civil, ellos fueron masacrados por que fueron llevados con vida".