En Nueva York, los más pobres viven 11 años menos que los más ricos

Nueva York es la ciudad de las desigualdades y la esperanza de vida entre un barrio pobre de Brooklyn (sudeste) y el rico distrito financiero de Manhattan es nada menos que de 11 años.



El Departamento de Salud presentó en una ceremonia en Brooklyn los primeros 18 perfiles sanitarios comunitarios, de un total de 59 de la ciudad, con indicadores que buscan poner de relieve las desigualdades de la Gran Manzana y alentar mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos.



Entre los perfiles de Brooklyn (uno de los cinco distritos de Nueva York junto con Manhattan, Bronx, Queens y Staten Island), se encuentra el de Brownsville, con una población en su mayoría negra (76%) y una de las esperanzas de vida más bajas de la ciudad, de 74,1%, más de 11 años menos que el distrito financiero de Manhattan (85,4 años).



Estos perfiles sanitarios se crearon en 2003 y se actualizaron sólo en 2006, por lo que es la primera vez en diez años que son revisados y perfeccionados, con la introducción de nuevos datos que buscar ofrecer una mejor visión de la situación.



Entre los indicadores recopilados se encuentran algunos sanitarios tradicionales como tabaquismo, obesidad, diabetes y uso de drogas, pero también otros que influyen en la salud y no estaban incluidos hasta el momento, como calidad de vivienda, contaminación ambiental y medio ambiente del comercio minorista.



"Los pobres resultados sanitarios se agrupan en lugares que la gente de color llama hogar y en los que muchos residentes viven en la pobreza", dijo la comisionada de Salud, Mary Bassett.



"Esto no se debe a que los residentes de Brownsville mueren de enfermedades inusuales, sino porque mueren de las mismas enfermedades -en su mayoría problemas de corazón y cáncer- pero a una edad más temprana y en mayores porcentajes", agregó.



En Brownsville, con una población de 86.377 personas, más del 25% de los adultos no completó la escuela secundaria, la mitad de los residentes gasta más del 30% de sus ingresos mensuales para pagar un alquiler y cerca del 40% vive por debajo del nivel de pobreza federal, todos elementos que impactan su salud.



En términos de resultados sanitarios, este barrio tiene un índice de nuevos casos de VIH de más del doble que la ciudad (66 cada 100.000 habitantes, contra 30,4 de Nueva York), y una tasa de hospitalización psiquiátrica de adultos que también supera en más del 100% a la de la ciudad (1.727 por 100.000 adultos, contra 684).



Otros barrios de Manhattan y algunos de Queens siguen al distrito financiero como los de mayor esperanza de vida de Nueva York, mientras que otras tres zonas de Brooklyn y varias del Bronx se encuentran con Brownsville en la parte baja de la escala.