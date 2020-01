El Gobierno insiste en hablar con transportistas

El ministro de Economía, Luis Arce, convocó una vez más al diálogo a todos los dirigentes del sector transporte para el próximo viernes 3 de junio.



Lamentó que algunos transportistas hayan determinado ir al bloqueo de carreteras desinformando a sus bases, con total desconocimiento de la norma propuesta por esta cartera de Estado para la modificación del Código Tributario.



Arce dijo que los dirigentes que están llevando adelante las medidas de presión, en algunos departamentos del país, no conocen la norma que se ha enviado a la Asamblea Plurinacional para la modificación del sistema tributario.



“Hacen un paro de una norma que no conocen”, sostuvo la autoridad, remarcando la actitud irresponsables de algunos dirigentes que están desorientando a sus bases por una falta de conocimiento de los beneficios que la normativa otorga a los contribuyentes.



Sin embargo, resaltó que el Gobierno Nacional nunca ha cerrado las puertas al diálogo, “hemos convocado a una reunión, desde hace mucho tiempo, no solamente al transporte pesado, sino también a la Cámara de Transporte Internacional, este próximo viernes 3 de junio en el Ministerio de Economía”, indicó Arce.