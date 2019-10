Bolivia convencida de un fallo favorable en La Haya

El expresidente y portavoz de la Demanda Marítima de Bolivia, Carlos Mesa, aseguró que existe pleno convencimiento sobre un fallo a favor en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sobre el incidente preliminar de incompetencia planteada por Chile.



"Estamos convencidos de que la Corte fallará por la competencia para tratar el tema de fondo que es la Demanda Marítima (...) Creemos en una Corte Internacional de Justicia y en su seriedad, creemos en su fortaleza jurídica", declaró en conferencia de prensa el representante.



A la conclusión de la dúplica boliviana en la CIJ, el juez japonés, Hisashi Owada, hizo uso de la palabra y sorprendió a los equipos jurídicos de Chile y Bolivia, preguntando qué quieren decir con la expresión "acceso soberano al mar", frase ampliamente usada en las cuatro sesiones.



"Igual que pasó con la primera pregunta, en realidad esto nos plantea una oportunidad. Las preguntas no son un obstáculo en el camino y nos posibilita explicar lo que significa. Volveremos a fortalecer nuestra argumentación con esa pregunta. El concepto fuer ya trabajado por nuestros abogados porque hace ya una cuestión de fondo", resaltó.



Hasta el miércoles Bolivia y Chile tienen que hacer llegar a la Corte sus respuestas por escrito. Mesa manifestó que el planteamiento fue analizado de forma anticipada por el equipo jurídico, debido a que es uno de los pilares del fondo de la causa.



El planteamiento de Evo



Mesa explicó lo que dijo el presidente Evo Morales al referirse a otras estrategias en caso al país le vaya mal en La Haya, señalando que ese aspecto esta contemplado en la memoria presentada ante la Corte, la cual abre la posibilidad de acudir a otras instancias.



"Lo que dijo el presidente no tiene relación alguna con la posibilidad de pensar en otra opción que no sea la de la Corte de generar una decisión favorable al país. La memoria establece que Bolivia se reserva el derecho de iniciar procesos de otra naturaleza en otros escenarios", agregó el portavoz.