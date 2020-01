Aplicaciones sacan de apuros en las fiestas

Las fiestas de fin año están encima. Si aún no se te despertó el espíritu navideño o te pisa el tiempo para comprar regalos, hay aplicaciones móviles que además de ayudarte a alimentar la emoción por las fiestas, te pueden sacar de apuros.



Quienes tienen la costumbre de mandar tarjetas de felicitación en esta época, pueden optar por mensajes digitales que crean diseños originales en un dos por tres.

También hay otras que se ocupan de temas más serios, como cuidar las finanzas en época de gastos y hacen la cuenta de lo que vas invirtiendo en regalos.



Ya sea para cantar villancicos con los niños o simplemente para estar pendiente de la cuenta regresiva para fin de año, repasamos algunas de las aplicaciones más populares de la temporada.

Countdown App Free. Aunque a simple vista solo nos da la cuenta regresiva de lo que falta para Navidad y Año Nuevo, puedes añadir otros eventos como actividades pendientes o encuentros con amigos. Puedes agregar tu propio fondo y varios widgets, para no olvidarte de lo que tienes que hacer.

Photo Frames for Christmas. Esta aplicación crea fotografías con motivos de fin de año. Se debe seleccionar una foto e introducirle elementos que la plataforma ofrece, como besos, corazones o marcos. También permite escribir un mensaje. Puedes imprimirlo y es ideal como regalo de ‘último momento’.

Christmas Gift List. Para que no te olvides de ningún ser querido ni te pise el tiempo a la hora de comprar regalos. Esta aplicación ayuda a administrar las compras –y los gastos- por grupos (amigos, familia, etc) y consultar el estado de las adquisiones para saber qué nos falta.

Decoración de Navidad. Es un juego para móviles que consiste en adornar un árbol de Navidad. Según sus desarrolladores, este entretenimiento desarrolla la imaginación y la creatividad de los pequeños, mientras que a los adultos les sugiere ideas para que decoren los árboles de sus hogares.

Christmas FM. Una fiesta no está completa si no hay música y el smartphone puede ser la salvación si aún no tienes una playlist. Esta aplicación tiene canciones navideñas que se pueden oír las 24 horas del día y totalmente gratis.

Christmas Ringtones. Si quieres llenar de Navidad todos los instantes, en esta plataforma encontrarás ringtones para llamadas y varios sonidos navideños para las múltiples notificaciones que llegan en un día