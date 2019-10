Obreros alistan respaldo a la reelección de Morales

La dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) alista un voto resolutivo para apoyar, al igual que otras organizaciones afines al Gobierno, la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para garantizar una nueva reelección del presidente Evo Morales.



El máximo ejecutivo de ese organismo, Juan Carlos Trujillo, le dijo a EL DEBER que "se plantea la reelección del presidente y por eso nos vamos a reunir en un ampliado nacional para que sean nuestras bases las que definan".



Sostuvo que esperan conocer la decisión que asumió la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (Csutcb), que hace un par de semanas garantizó que trabajará por una nueva elección para el primer mandatario y eligió a su nueva dirigencia.



"Son nuestros planteamientos, nuestros compañeros campesinos hicieron ese voto resolutivo y tenemos que ver qué piensan el resto de los trabajadores. El Comité Ejecutivo no decide, el ampliado tendrá que definir", señaló en entrevista.



Trujillo precisó que son más de 56 organizaciones de trabajadores que se reunirán el 28 de julio en la ciudad de La Paz y descartó por completo que se cree una agrupación política de los obreros, debido a que esa idea fue planteada por "dirigentes anarquistas".



"No entendieron cuál era el objetivo. Nosotros hemos optado por un reencuentro para respaldar este proceso de cambio, pero eso no significa que seamos sumisos, pero sí, respaldamos al presidente Evo Morales", concluyó.