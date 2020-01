Ratifican paro de 72 horas en CNS desde mañana

La dirigencia de los trabajadores administrativos y profesionales médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) ratificó que a partir de este martes ingresará en un paro de 72 horas en protesta por la designación del gerente general de esta institución, Alfredo Jordán.

"La ministra (de Salud, Ariana Campero) es la que ha provocado este problema, porque ella es la que ha posesionado a un gerente que no tiene un perfil adecuado, no es médico, no tiene ni 10 años de antigüedad en la institución, no es salubrista y no presentó ni siquiera un plan de trabajo", dijo la dirigente sindical Nancy Pereira.

Asimismo, aseguró que el Gobierno posesionó a Jordán en el cargo de gerente general solo por un tema político porque en realidad lo que busca es aplicar el sistema único de salud en base al soporte económico de los asegurados.

"La ministra colocó a este gerente para que se implemente el sistema único de salud que consiste en echar mano del dinero de los asegurados para la atención en salud y obligarnos a atender a la población no asegurada", denunció.

La anunciada medida de presión en la CNS recibió el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo secretario ejecutivo Guido Mitma, anunció que acompañará las movilizaciones.

Sin embargo, la ministra de Salud, Ariana Campero, confirmó en una pasada declaración que se aplicarán los descuentos correspondientes a los trabajadores que acaten el paro. En Santa Cruz, un sector de los trabajadores rechaza el paro y anuncia movilizaciones.