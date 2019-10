Maduro propone a EEUU un canje para liberar al opositor Leopoldo López

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que "la única forma" de que firme un indulto presidencial a favor del apresado líder opositor Leopoldo López sería para un canje con el líder independentista puertorriqueño Óscar López Rivera.



"La única forma que yo usara las facultades presidenciales que

tengo para liberarlo es para montarlo en un avión que vaya a los

Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera;

pelo a pelo, hombre a hombre", sostuvo el gobernante venezolano.



Maduro aludió al asunto al comentar en una alocución televisada

el encuentro verbal con Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, el pasado jueves en Brasilia. Biden lo instó a liberar a Leopoldo López, apresado y sometido a juicio penal por unos hechos de violencia registrados en Caracas hace once meses.



La conversación entre Biden y Maduro fue "breve y cortés", de

unos "dos o tres minutos"; se produjo de forma espontánea durante la

investidura de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, explicó en

Washington a Efe un funcionario de la oficina del vicepresidente

estadounidense.



Sería "muy descortés estar contando detalles de lo que le dije o

él me dijo (...), porque el encuentro se dio de manera casual (...);

lo cortés no quita lo valiente" y por ello hubo "un saludo

respetuoso mutuo", replicó este domingo Maduro.



Biden "dijo cosas, y yo otras, unas cordiales, otras no tanto",

pero en definitiva, añadió Maduro, le repitió al vicepresidente

estadounidense que "Venezuela exige respeto" y busca "buenas

relaciones, sin condicionamientos".



En ese sentido, remarcó que el proceso judicial que afronta

Leopoldo López no es de incumbencia de otros países ni organismos internacionales sino competencia soberana y exclusiva de la justicia de Venezuela.



Durante la conversación con Biden, siempre según el funcionario

de su oficina en Washington, Maduro aludió a sanciones que EEUU ha

decidido aplicar a funcionarios acusados por ese país de violar

derechos humanos en la represión a las protestas antigubernamentales que vivió Venezuela a inicios de 2014 y que dejaron 43 muertos, que Maduro le atribuye a Leopoldo López.



Maduro ha pedido varias veces la liberación del puertorriqueño

López Rivera, encarcelado desde hace más de tres décadas en una

cárcel de Estados Unidos.



El independentista, considerado terrorista por unos y prisionero

político por otros, cumple hace 33 años una condena de 55 años por

conspiración sediciosa, a los que se añadieron posteriormente otros

quince años en 1987 por un intento de fuga.



Es actualmente el único encarcelado de los trece independentistas

puertorriqueños que en 1999 rechazó la oferta de liberación que les

hizo el entonces presidente de EEUU, Bill Clinton.