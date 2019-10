Obama presume de que ya tuitea por su cuenta

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguró hoy una nueva cuenta en la red social Twitter, desde la que espera interactuar con el público durante el año y medio que le queda de mandato.



La nueva cuenta lleva el nombre de @POTUS (siglas de Presidente De Los Estados Unidos, en inglés) y tiene como descripción "padre, marido y presidente número 44 de los Estados Unidos".



"¡Hola Twitter! Soy Barack. ¡De verdad! Después de seis años, por fin me han dado mi propia cuenta", escribió Obama en su primer tuit.



Un equipo maneja su otra cuenta en Twitter



El mandatario tiene otra cuenta en Twitter, @BarackObama, que está manejada por el equipo que dirigió su última campaña presidencial, Organizing for America (OFA), y en la que él escribía hasta ahora algunos mensajes, marcados con las siglas "bo" para diferenciarlos del resto.



La Casa Blanca se apresuró a garantizar a los usuarios más escépticos de Twitter que se hallaban, en efecto, ante una nueva cuenta del mandatario.



"ALERTA: El presidente Obama acaba de lanzar @POTUS con un tuit desde el Despacho Oval. ¡Es él de verdad! #BienvenidoaTwitter", reza un tuit de la cuenta @WhiteHouse.



Apenas 25 minutos después de publicar su primer tuit, la nueva cuenta de Obama ya superaba los 106.000 seguidores.



¿Por qué Obama se hizo otra cuenta?



Por el momento, la Casa Blanca no ha explicado por qué ha decidido crear una nueva cuenta para Obama, aunque algunos analistas apuntan a que pretende marcar distancias con OFA ahora que comienza a pensar en su futuro después de abandonar la Casa Blanca, en enero de 2017.

