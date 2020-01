Consejos para prevenir la explotación sexual

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la trata de personas, una lacra mundial, que mueve miles de millones de dólares al año.



Este día se conmemora desde 1999, cuando la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en conjunto con la Conferencia de Mujeres, unieron fuerzas para luchar en contra de esta mafia que genera millones de dólares anualmente, y que afecta mayormente a mujeres y niños.



Mendicidad forzada, y explotación sexual y laboral, son los principales delitos que caracterizan a la trata de personas, en donde niños y mujeres son secuestrados o engañados con ofertas laborales que más tarde se convierten en una pesadilla para quienes "muerden" el anzuelo.



Se estima que en todo el mundo al menos 1,8 millones de personas sufren las consecuencias de un delito cuya magnitud y rentabilidad solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas.



La Organización de Naciones Unidas presentó un informe, que muestra que un 62% de niños en África y Medio Oriente son víctimas de la trata de personas, 36% en el Sur y Este de Asia y el Pacífico, 31% en América y 18% en Europa y Asia Central.

,



Oferta y demanda de la trata



La cineasta y productora española Mabel Lozano ha lanzado un spot que ella misma ha escrito y dirigido para alertar a los jóvenes del "negocio" que se esconde tras la mujer que está sometida en un club cualquiera.



El trabajo reproduce en viñetas el concepto de "oferta y demanda" que sustenta el documental de Lozano "Chicas Nuevas 24 horas" y que parte de la idea de que sin consumidores finales, no habría tanto dolor y sufrimiento en las víctimas, mujeres y niñas de todo el mundo secuestradas, engañadas, compradas, vendidas y explotadas en actividades sexuales en lugares como España.

,

No te quedes callado



Una vez más, la educación es la clave para prevenir que las personas caigan en esta situación de la cual es casi imposible escapar.



Podría unirse a esta noble causa, siguiendo los siguientes consejos:



Manténgase alerta: si ve algo que, a su entender, puede estar relacionado con la trata de personas, avise a la policía o use la línea telefónica de ayuda de la dependencia local contra la trata de personas, si la hubiera. Las sospechas pueden despertarse en el lugar de trabajo o en la vida privada; recuerde que puede haber víctimas de la trata en diversos sectores. Si no está seguro, es mejor equivocarse que dejar que otra víctima siga esclavizada.



Interésese: averigüe lo que se está haciendo en su comunidad, vea si puede hacer algo y aliente a sus amigos, familiares y vecinos a tomar más conciencia de ese delito. Muchas autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales participan en la lucha contra la trata de personas y existe un gran caudal de información en línea de esas fuentes.



Sea responsable: asegúrese de que al actuar como consumidor y elegir lo que compra se está comportando de manera ética. Si bien algunas decisiones pueden ser más claras que otras, puede comprometerse a no adquirir bienes y servicios que puedan estar vinculados directa o indirectamente.