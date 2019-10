La Policía va tras el ex competidor de Calle 7

Desde que fue difundido el video en el que se ve a Kenny Teodovich descargando su furia contra otro joven, identificado como Andre Zanki, las redes sociales han sido la vía en la que los usuarios han manifestado sus más duras críticas y también su apoyo al ex competidor de Calle 7, a quién la Policía aprehenderá donde lo encuentre.



La advertencia fue hecha este miércoles por el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Ramos, quien aseguró que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el agresor.



“Él (Kenny) será aprehendido dónde sea encontrado. Complica su situación jurídica al no aparecer”, sostuvo al hacer referencia a la inasistencia de Teodovich a su cita con la justicia.



El ex competidor había sido convocado a declarar ante el Ministerio Público el martes, a las 19:00, pero no se presentó.



Donde sí apareció Kenny fue en la red social Facebook. En su último post, escrito antes de la medianoche del martes, dice: “Lo siento si los defraudé, pero nadie es perfecto y yo tuve mis motivos. No me odien”.,

#EstasConectado Participante de #Calle7 es filmado golpeando a un joven https://t.co/FbC1HqyE5C— EL DEBER (@diarioeldeber) septiembre 29, 2015 n