Los sectores piden la salida de al menos siete ministros

Las deficiencias en la gestión de los despachos ministeriales obligarán a realizar cambios en el gabinete de Evo Morales. No hay nada oficial y la última palabra la tiene el mandatario, pero los sectores sociales y dirigentes políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) creen que los ministros que no pudieron resolver problemas de administración que afectaron la imagen del jefe de Estado deben dar un paso al costado. Además, las organizaciones cuestionaron que los ministerios no coordinan trabajo con las dirigencias.



La representante de las bartolinas en La Paz, Graciela Villca, consideró que la imagen de Evo Morales se vio afectada por la crisis del agua que alcanzó a 94 barrios de la sede de Gobierno y parte de El Alto. Afirmó que la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, debe abandonar su cargo.

“Ella (Moreira) es responsable de la crisis (del agua) y por eso pedimos su renuncia, pero también hay otros ministros observados”, sentenció Villca.



La dirigente ve “ineptitud” en la ministra de Salud, Ariana Campero; y de Justicia, Virginia Velasco. Además, pidió que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, abandone el gabinete por su salud.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, pidió a los sectores sociales dejar al mandatario tomar decisiones respecto a su gabinete. “Esa es una atribución del presidente (Morales), a los sectores no les corresponde hablar de eso”, definió.

Los que se quedan

Los inamovibles, según una fuente del Gobierno, son el canciller David Choquehuanca; los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Economía, Luis Arce; de Gobierno, Carlos Romero; de Culturas, Marco Machicao, y de Planificación, René Orellana.



El accidente del avión de LaMia puede afectar al ministro de Obras Públicas, Milton Claros. El jefe del MAS en Tarija, Casildo Gudiño, consideró que este tema dañó al Gobierno y que por eso debe ser desafectada la autoridad del área. Mientras, el líder de los cocaleros de Yungas, Franklin Gutiérrez, pidió el alejamiento del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y de Velasco.

El jefe de los campesinos, Feliciano Vegamonte, dejó en manos del presidente los cambios, pero observó la actuación de algunos ministros que “tuvieron problemas de gestión”.



El lío con la COB también fracturó la relación con el Gobierno. Por eso, la dirigencia cocalera pidió que el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, renuncie a su cargo.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, prefirió no hablar sobre el tema, ya que este trabajo es una atribución del jefe de Estado.

Existe molestia en filas del MAS

Son dos los problemas que afectaron la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS): la crisis del agua en La Paz y el accidente del avión de LaMia. En ambos casos se destituyó a las autoridades jerárquicas de entidades descentralizadas, pero hay dirigentes y diputados que piden el alejamiento de los ministros del área.



El diputado Javier Zabaleta (MAS) cree que hay mucha ‘disfunción’ en el aparato del Ejecutivo. “En los últimos meses vimos mucha contradicción y producto de un mal funcionamiento de la estructura organizativa-administrativa del Órgano Ejecutivo y es probable que requiera una evaluación y reestructuración en su organización administrativa”, señaló el asambleísta.



Mientras, el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, cuestionó la falta de coordinación de los ministros y pidió un golpe de timón. “Siempre es bueno el cambio, creo que evidentemente hubo falencias y falta de coordinación”, señaló el legislador.

Mientras, el senador Efraín Chambi no ve a la mayoría de los ministros ‘al ritmo’ del presidente Evo Morales y cuestionó a los ministros Reymi Ferreira y a Milton Claros.