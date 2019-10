Argentina celebra 200 años con rey Juan Carlos

El Gobierno argentino festejó el sábado en Tucumán los 200 años de la independencia de la corona de España con un acto cívico y un Te Deum católico, en los que el principal invitado fue el rey emérito Juan Carlos I.



El presidente Mauricio Macri encabezó las celebraciones en la capital de la provincia de Tucumán (norte), donde en 1816 un congreso patriótico de diputados declaró la soberanía y la extendió a "toda dominación extranjera".



Macri instó hoy a alejarse "de una viveza criolla mal entendida", al pronunciar su discurso en la Casa Histórica de la provincia norteña de Tucumán en la que en 1816 se declaró la independencia del

país suramericano.



"Les tengo que pedir que la verdad sea algo que gobierne entre todos nosotros, que sea moneda de cambio de todos los días", dijo el mandatario argentino a las puertas del sitio histórico.



Macri dijo que "asumir ser independientes conlleva una responsabilidad" y pidió a cada ciudadano cumplir "ese rol". "Somos nosotros los que tenemos que elegir nuestros proyectos, impulsarlos, defenderlos", dijo el jefe de Estado.



Los actos se desarrollaron sin la presencia de ningún presidente de naciones latinoamericanas o de otras regiones.



La Casa Rosada (gobierno) había previsto las visitas de los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet; de Paraguay, Horacio Cartes; y de Italia, Sergio Mattarella, pero a último momento no pudieron ser confirmadas.



De parte de Bolivia, participaron el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



Evo saludo el aniversario



El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió hoy un saludo a Argentina por los 200 años de su independencia e hizo un llamado a la unidad de la "patria grande" para garantizar su liberación del "dominio imperial".



"Saludar 200 años de la Declaración de Independencia de la

valerosa República #Argentina. Solo la unidad de la #PatriaGrande

nos hará libres", escribió Morales en su cuenta de Twitter.



El gobernante boliviano agregó que "la #PatriaGrande está en

proceso de integración para la liberación del dominio imperial, con

soberanía y dignidad para nuestros pueblos".





Francisco habla de la Patria Grande



El papa Francisco, el excardenal argentino Jorge Bergoglio, envió un mensaje que fue leído durante el Te Deum y en el que expresó su intención de estar "cerca de los que más sufren, los enfermos, los que viven en la indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo tipo de necesidad".



El jefe de la Iglesia Católica extendió su saludo a "los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano y explotación de personas, los menores víctimas de abuso y tantos jóvenes que sufren el flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones, muchas veces límite. Son los hijos más llagados de la Patria".



"Y sentimos hondamente en el corazón que a la madre patria no se la puede vender. Celebramos 200 años que se proyectan más allá de los límites del país, hacia la Patria Grande, la que soñaron (los libertadores sudamericanos) José de San Martín y Simón Bolívar", escribió Francisco.