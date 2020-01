Aerosmith estremece Córdoba con su show

Un electrizante y contundente concierto brindó Aerosmith sobre el imponente escenario montado en el Estadio Perón, en Córdoba. Unas 25.000 personas asistieron al primero de los dos conciertos que brindará la mítica banda estadounidense en territorio argentino, en el marco de su gira Rock and Roll Rumble - Aerosmith Style 2016, con la que el grupo se despide para siempre de los escenarios.



Guiada por la estentórea voz de Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry, según publica el diario La Nación, la banda comenzó el concierto apenas pasadas las 21:00. "Córdoba, ¿están listos ya para escucharnos?", fue la pregunta inicial del "Bocón" antes de arremeter con "Back in the Saddle". Esta canción fue escrita por Joe Perry, formó parte del disco Rocks, de 1976 y tomó un gran significado después que la banda se reunió en 1984 para embarcarse en el recordado Back in The Saddle Tour.



Con las baladas "I Don´t Want to Miss a Thing", "Come Together" de los Beatles y "Walk This Way", continúa el rotativo La Nación, prepararon el terreno para el final. En el momento en el que Tyler tomó una bandera argentina, emprendió con el clásico "olé, olé, olé..." y lo empalmó con otro clásico de Aerosmith, "Dream On".



¿El final? "Sweet Emotion" (del disco Toys in the Attic; 1975), con una lluvia de papelitos. Fue un concierto contundente, de más de dos horas, electrizante e inolvidable para la memoria de los cordobeses presentes en el estadio de Instituto.



El 18 de octubre, los "chicos malos de Boston" se presentarán por primera vez en Bolivia. Santa Cruz es la ciudad en la que sus fanáticos podrán disfrutar del concierto.