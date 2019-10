Ministros no liderarán la campaña por reelección

Los ministros del Gabinete no liderarán la campaña por la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, pese a ser coordinadores políticos en los departamentos, según explicó el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico.



"La estructura del MAS tiene responsables políticos, que son los ministros, los responsables de campaña son otros. Tenemos una estructura, en temas políticos son los ministros, pero en temas de campaña serán otros", aseveró el representante.



La autoridad dijo que deberá ser el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la instancia que decida si los funcionarios públicos podrán o no hacer campaña a favor del oficialismo, pese a las observaciones que realiza la oposición.



"¿Quién le pone cascabel al gato? Es el Tribunal Electoral, pues. Ellos deciden a quien dejan jugar y a quien no, Se ve al alcalde haciendo campaña junto con el gobernador de La Paz. Todos participan en la campaña, no se puede limitar un derecho político", agregó.



En las últimas horas se conoció que el Gobierno municipal multará económicamente a 14 personas que fueron encontradas infraganti pintarrajeando y dañando el ornato público con propaganda política a favor del sí.