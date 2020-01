¿Ganó la batalla? Sixto reemplaza a De la Canal en el Bailando

Se vienen grandes cambios en el Bailando por un sueño (Red Uno), que empieza un nuevo clico el 7 de marzo. Sixto Nolasco volverá 'recargado' como jurado del reality en relevo del polémico Mariano de la Canal, que se queda en su país por compromisos laborales. Junto al dominicano, estarán ‘Chichi’ Kim, Carmen Salinas y Verónica Larrieu; además, habrá una quinta figura, pero recién se revelará la noche del estreno.

Otra de las grandes novedades del show es el ingreso de Ximena Zalzer al elenco. La también conductora de Santo Remedio reemplazará a Laura La Faye y conducirá el programa junto a Carlos Rocabado.

Sixto confesó a SOCIALES que está feliz. Retorna más maduro y decidido a opinar sin filtros. “Tengo el filo a mil por hora, voy a poner orden", indicó el diseñador de modas. Al respecto, De la Canal compartió un post en en Facebook: “...quería volver (al programa) porque amo Bolivia, me encariñé demasiado, pero lamentablemente no será posible mi participación en el programa, se me junta con otro compromiso que tengo en Argentina”. ¿Qué te parece?