Políticos bolivianos, entre los más tuiteros de América

Los poderosos de Bolivia son muy activos en Twitter. Según el estudio Twiplomacy, que se publica una vez al año, en primer lugar está el Gobierno de México (@gobmx), que publica más de 135 tuits al día.

En segundo lugar está Bolivia, con un promedio diario de 80 mensajes (@MindeGobierno). En tercer lugar está la cuenta de la Presidencia de Colombia (@infopresidencia), con 72 tuits mensuales.



Uno de los presidentes más influyentes en esta red es Nicolás Maduro. Tiene 2,86 millones de seguidores, pero se las arregla para que sus mensajes sean retuiteados. Maduro aparece como el cuarto líder mundial en influencia, porque registra 2.532 retuits por cada publicación que realiza. Maduro es superado por el presidente de Estados Unidos, con 12.350 retuits, por el rey de Arabia Saudita (9.986) y por el Papa Francisco (9.905).



Maduro sigue a mucha gente, entre ellos a Evo, Rafael Correa, Lula da Silva, Dilma Rousseff y se sigue a sí mismo, porque su cuenta está en árabe, francés, portugués e inglés.



A quiénes siguen

Las cuentas que sigue Mauricio Macri son amplias, comparadas con las de Maduro, bastante encerrados en los límites de Venezuela. Macri sigue a Benjamin Netanyahu, la Casa Blanca, vicepresidente Biden, Jeff Bezos, Barack Obama, Melinda Gates, Tim Cook, la revista Time, Ringo Star, Ricky Martin, Maxi Rodríguez, Kun Agüero, Javier Mascherano, Pipita Higuaín, Falcao, Simeone. En total, sigue a 638 personas.

Evo Morales y Rafael Correa siguen a muy poca gente. La lista de Evo se completa con cinco: Cristina Fernández, Correa, Maduro, Dilma y papa Francisco. Correa sigue a Evo, Cristina, papa Francisco, Juan Manuel Santos, Alianza País y está aún en su lista el extinto Hugo Chávez.



La lista de los que sigue Dilma muestra una variedad de intereses: revista The Intercept, Festival de Cannes, Hillary Clinton, Kaká, Associated Press, Le Figaro, Liberation, Financial Times, The New York Times. También sigue a Obama, Cameron, Putin, Peña Nieto, Hollande, Netanyahu y al Gobierno de Chile.



Roces con Morales

Justamente, entre Evo Morales y el canciller Heraldo Muñoz hubo roces en esta red social durante todo julio. Evo le pidió a Bachelet en un tuit: “Hermana Bachelet, no le tenga miedo a patriarcas como Muñoz, ni a la verdad. Trabajemos juntos por el derecho de nuestros pueblos hermanos”.



Entre los opositores locales también hubo dardos de 140 caracteres dirigidos al Gobierno. Cuando Rubén Costas supo que la apelación de medidas sustitutivas fue rechazada, escribió: “Esta es una carrera de resistencia, el mandato de este gobierno desde hace 10 años es el de meterme preso. El tiempo se les acaba”. El opositor Samuel Doria Medina apoyó al presidente del Movimiento Demócrata: “Mientras Achacollo sigue INTOCABLE, justicia y Gobierno se ensañan con líderes cruceños. Solidaridad con Rubén Costas”