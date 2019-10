Chavistas y opositores se concentran para acompañar a diputados

Grupos de activistas afines al chavismo y a la oposición comenzaron este martes a concentrarse en el centro de Caracas para acompañar a los diputados elegidos en las legislativas del 6 de diciembre a tomar posesión de sus cargos en la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Decenas de efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) han rodeado la sede del Legislativo y vigilan que los grupos de una y otra parte no se encuentren, en previsión de incidentes.



Los diputados elegidos en los comicios toman posesión este martes de sus cargos con lo que se pondrá fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años, después de que la oposición obtuviese el 6 de diciembre una mayoría de 112 diputados frente a los 55 conseguidos por el oficialismo.



Unos y otros se juramentarán para los próximos cinco años como diputados, en un acto enmarcado por un clima de tensión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo haber dado órdenes a los cuerpos de seguridad para que garanticen una instalación pacífica del Legislativo.



En lo que se ha previsto como las primeras disputas entre chavistas y opositores en el seno de la AN, Maduro ya ha adelantado que vetará una amnistía anunciada por la oposición a lo que esta considera "presos políticos", entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López.



López fue condenado en primera instancia a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia durante las protestas de 2014.



Las fuerzas opositoras han anunciado además que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir de hoy un lapso de seis meses para definir "la vía constitucional" para una salida anticipada del poder de Maduro, elegido en abril de 2013 para un período que vence en 2019.