Vecinos exigen semáforo tras muerte de un joven

Tras el accidente con muerte en el canal del octavo anillo y la avenida Los Andes, vecinos y conductores piden la instalación de semáforos y una mejor iluminación, considerando que por esta intersección confluyen vehículos desde ocho direcciones y no hay semáforos.



A esto se suma el hecho de que no hay letreros que adviertan sobre la existencia del canal, que está como cortando la ruta por la que van los conductores.



De acuerdo con el informe del director de Tránsito, coronel Alfonso Siles, el accidente fatal sucedió hoy en la madrugada cuando la vagoneta Toyota Corolla, placa 2245 UUP, se estrelló contra la estructura superior de un puente.



El conductor perdió la vida de forma casi instantánea, mientras que su acompañante quedó gravemente herido



Vecinos y conductores que estaban hoy en el lugar calificaron de peligrosa la intersección, no solo porque los vehículos cruzan desde diferentes direcciones, sino también porque los conductores que se dirigen de sur a norte deben maniobrar hacia la derecha para no tocarse de frente con el canal de drenaje.



"El otro día casi me meto al canal. No hay un letrero que advierta del peligro de esta obra. Hace falta señalización y semáforos", dijo uno de los conductores.



El informe oficial



Según el informe de Tránsito, por el impacto, el conductor Luis Colque Mamani, de 26 años, salió expulsado por el parabrisas y se estrelló contra una baranda metálica del puente, hecho que le causó la muerte.



El pasajero, identificado como Johnny Abraham Colque Mamani, de 19 años y hermano del fallecido, sufrió heridas de consideración.



El Organismo Operativo de Tránsito envió ayer al lugar del accidente una comisión para estudiar si la intersección requiere de más señalizacion, aunque se informó de que el conductor tuvo la imprudencia de no reducir la velocidad al llegar al punto crítico de dicho cruce.

