Un emoji es elegido como la "palabra" del año

La comunicación por mensajería instantánea, con aplicaciones como el WhatsApp y el Facebook Messenger, ya es parte de nuestra vida cotidiana. No solo mandamos textos, fotos o videos, también enviamos emojis, que son esos pictogramas que reflejan distintos estados de ánimo y que ilustran nuestros mensajes.



Uno de estos emojis, el de la "cara con lágrimas de alegría" fue elegido este 2015 como la "palabra" del año por el Diccionario de Oxford, el más completo de la lengua inglesa. Lo que significa que su uso fue el más popular en Estados Unidos y el Reino Unido, superando a palabras como "lumbersexual" y "refugiado".

No solo para adolescentes



“Los emojis no están reservados a adolescentes que envían mensajes de texto, sino que se han acogido como una forma de expresión matizada que puede cruzar barreras idiomáticas”, señala parte de la justificación de la decisión, conocida este martes a través de la Universidad de Oxford.



Oxford ya hizo polémica en el pasado al escoger, por ejemplo en 2013, "selfie" como la palabra del año, lo que impulsó aún más la utilización de este término en el habla inglesa y no inglesa.



A diferencia del Diccionario Oxford, la Real Academia de la Lengua Española no elige anualmente una palabra como la más utilizada por los hispanohablantes.



Diferencia entre emojis y emoticones



Oxford aclara que emoji y emoticon no se refieren a lo mismo, los primeros son una imagen que representa un sentimiento o una idea, mientras que los segundos son elaborados con caracteres del teclado.



Podemos ver en esta imagen, a la izquierda un emoticon y a la derecha un emoji.,