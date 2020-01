Annette Bening preside el jurado del Festival de Venecia

La actriz estadounidense Annette Bening presidirá el jurado de la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre, informaron este miércoles los organizadores.

Bening, nominada al Óscar en cuatro ocasiones por su actuación en "The grifters" (1990), "American beauty" (1999), "Being Julia" (2004) y "The kids are all right" (2010), es la primera mujer que preside el jurado veneciano desde 2006, cuando fue el turno de la francesa Catherine Deneuve.

"Después de una larga serie de presidentes masculinos llegó la hora de que el jurado del Festival sea presidido por una mujer de gran talento, inteligencia e inspiración", comentó el director de la Mostra, Alberto Barbera, en un comunicado.

"Estoy particularmente satisfecho de que Annette Bening haya aceptado", añadió Barbera, quien la considera "una actriz que resalta por la selección interesante y valiente de sus papeles".

Por su parte la actriz, casada desde 1992 con Warren Beatty, aseguró desde Estados Unidos que será "un honor" para ella presidir el jurado que otorgará entre otros el prestigioso León de Oro del festival de Venecia.

La Mostra en los últimos años se ha convertido en la mejor vitrina internacional para ganar el Óscar, tal como ha ocurrido entre otros con "La La land", Oscar a la mejor actriz y a la mejor banda sonora, con "Birdman", de Alejandro Iñárritu y "Spotlight" de Thomas McCarthy, todos filmes estrenados en Venecia.