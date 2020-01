Entérate quién es en realidad la nueva miss Mundo

Stephanie Del Valle nació hace 19 años en Puerto Rico y este 18 de diciembre se convirtió en la segunda boricua en alzarse con en el título de Miss Mundo, en los 66 años de historia de la prestigiosa competencia.La beldad estudia Comunicación y Derecho en la Universidad Pace, en Nueva York y aspira ser parte de la industria del entretenimiento.Stephanie es la menor de tres hijos del abogado Jesús del Valle y de Diana Díaz. La nueva miss Mundo, que habla español, inglés y francés, dice que su madre es su manager. “Porque está pendiente a que cumpla con todos mis compromisos, me dice los trucos para quedar mejor en las fotos, cocina delicioso y hace los arreglos florales más bellos”.Sus hermanos Gretchen y Omar le llevan 15 y 13 años de edad respectivamente, por lo que ella es la mimada de la familia, especialmente de su papá.Su papá no solo le enseñó a bailar salsa, sino que fue quien la hizo decidirse a estudiar Derecho. “Fue el que me indicó que pensara bien en hacer una carrera de abogada y luego que hice mi búsqueda me di cuenta que lo podía combinar con el mundo del entretenimiento que tanto me gusta”, dijo.“Si tuviese novio sería demasiado difícil enfocarme en lo que debo hacer y no tengo tiempo siquiera para ver a mis amigas por sus nuevas responsabilidades”, recalcó la reina de belleza. Entre los trabajos que la esperan está fungir como imagen de empresas, viajes y muchas entrevistas por ceñir la corona de la "belleza con propósito" (lema del Miss Mundo).