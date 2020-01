Joskowicz exhibe video sobre El Alto en Estados Unidos

La artista boliviana Claudia Joskowicz expone desde actualmente, en la Albright-Knox Art Gallery, de Nueva York, su pieza de video Cada edificio de la Avenida Alfonso Ugarte – a partir de Ruscha, un trabajo inspirado en el libro del fotógrafo estadounidense Edward Ruscha Every Building on the Sunset Strip (1966) en el que Joskowicz, durante 26 minutos, a través de una doble pantalla, muestra un plano secuencia de una avenida de la ciudad de El Alto en un día cualquiera.

"La avenida Alfonso Ugarte es una de las principales avenidas en El Alto. El Alto es uno de las ciudades de más rápido crecimiento en Bolivia (y en Sudamérica). Y también, uno de los principales sitios donde tuvieron lugar las protestas violentas relacionadas con el conflicto del gas boliviano de octubre 2003", explicó la artista cruceña que reside en Estados Unidos.

En el video, Joskowicz quería registrar un paisaje donde persiste una memoria reciente que sacudió a Bolivia, así como un lugar donde persisten los mismos conflictos con el cambio de gobierno. "Lo cual refleja la paradoja del espacio que existe entre el discurso del gobierno y la realidad de estos espacios", enfatizó Joskowicz.

Esta video-instalación tiene ya seis años y un recorrido largo, aunque es la primera vez que se expone en un museo de EE.UU.

Sobre la fotografía de Ruscha, inspiradora para el video de Joskowicz, la autora dijo: "La obra de Ed Ruscha ha sido una influencia importante en mi trabajo, especialmente sus libros de fotografía, los cuales hablan sobre la ciudad, la industrialización y el capitalismo a través de una mirada recatada y sencilla del tejido urbano de la ciudad y cómo se habita".

Joskowicz vio hace años una edición original de Every building on the Sunset Strip en la feria del libro en Nueva York, junto a el había un libro japonés de la misma época – mediado de los sesenta – en el que un fotógrafo japonés había hecho algo similar en Tokio. "Las similitudes entre ambas ciudades eran más de lo esperado y se me ocurrió que, así como el libro de Ruscha podría ser la reproducción del paisaje urbano de cualquier ciudad industrializada, mi instalación puede servir como representación del paisaje de cualquier ciudad contemporánea del mundo en desarrollo", dijo Joskowicz.

El video de abajo de esta nota es un extracto de cuatro minutos del trabajo que está exhibiendo Joskowicz: