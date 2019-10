Menos aplazados y 8.944 premiados en año escolar

Las actividades escolares finalizaron ayer en todo el país con la entrega del bono a la excelencia a 8.944 bachilleres del sistema regular, alternativo y especial que tienen los mejores promedios de Bolivia. El esfuerzo de los alumnos fue destacado por el presidente, Evo Morales, y por las autoridades educativas, que también resaltaron el hecho de que la gestión escolar concluye con un porcentaje mínimo de escolares reprobados.



De forma simultánea, en diferentes actos que se realizaron en ciudades capitales de departamentos, los mejores bachilleres recibieron el incentivo económico de Bs 1.000, que beneficia a un estudiante varón y a una mujer de cada unidad educativa.



En La Paz, el mandatario entregó el incentivo a 25 bachilleres, que alcanzaron los mejores promedios en todo el país, de los cuales 18 son del bachillerato humanístico y 7, del técnico. Cristian Ribera Bruno, estudiante de Samaipata; Magalí Ibanera, de Yapacaní, y Samara Pilar Cruz, de El Carmen Rivero Tórrez, estuvieron en el acto en representación de Santa Cruz.



En la ocasión, el mandatario destacó que se puede llegar a ser el mejor si uno se lo propone y se puso como ejemplo en preferencia electoral. “Yo soy el mejor alumno de Bolivia con el 62%", dijo, en referencia al respaldo de la población que recibió en las urnas.

En presidente del Estado también pidió a los padres de familia apoyar a sus hijos y no imponerle los estudios, además recomendó a los bachilleres practicar el deporte para alejarse del alcoholismo y la drogadicción.

En representación de los estudiantes destacados, Marcos Calisaya expresó su agradecimiento al mandatario y comprometió continuar con sus estudios para convertir a Bolivia en “una potencia científica y tecnológica”. “Queremos ser profesionales porque Bolivia nos necesita, muchas gracias presidente, no lo vamos a defraudar y seguiremos adelante”, aseguró.



Más de 2.000 en Santa Cruz

En Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, junto al director departamental de Educación, Salomón Morales, y los directores distritales encabezaron el acto de entrega en el coliseo del barrio Santa Rosita.



El director departamental de Educación informó de que en todo el departamento cruceño, 2.096 bachilleres recibirán el incentivo de Bs 1.000. A pesar de que asistieron varios bachilleres de distintos colegios, solo algunos jóvenes recibieron el dinero, lo que generó el desconcierto de algunos alumnos.

El titular de la DDE aclaró que el resto de los bachilleres recibirá el premio durante el acto de graduación de manos del director de su establecimiento. En este acto también se entregaron títulos a los bachilleres que egresaron como técnico medio, que en el departamento alcanzan a 2.967, de los cerca de 47.000 bachilleres que están egresando en esta gestión.



El ministro Romero y el director departamental Morales resaltaron el sacrificio de los estudiantes para lograr promedios excelentes y los exhortaron a continuar con la misma dinámica en sus estudios superiores.

El ministro Romero dijo que el ser mejores los convierte en un referente para la sociedad, por lo que les pidió continuar en ese camino. “Ser primero no es privilegio, sino más bien un doble desafío”.



Menos reprobados

Por otro lado, las autoridades educativas calificaron como positiva la presente gestión y destacaron que la aplicación del nuevo sistema de evaluación y los incentivos que se dan a los estudiantes contribuyeron a reducir el porcentaje de reprobados. En 2006 el índice de reprobación era del 6% y bajó al 1,9% en 2014, informó el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz.



Por su parte, el director departamental de Santa Cruz informó de que, según informes preliminares referidos al departamento, la gestión escolar cerrará con un 2% de reprobados e incluso es posible que baje solo al 1%.



Las autoridades indicaron que la nueva forma de calificación, que establece un acompañamiento y reforzamiento permanente, ha permitido un mejor aprovechamiento académico. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, en 2006 el porcentaje de aprobados fue de 87,67%; en 2008 subió al 88%; en 2009, al 90% y en 2014, al 95,2%.

Con respecto a la gestión 2016, el viceministro de Educación adelantó que las inscripciones empezarán el 18 de enero y las clases se estima que comenzarán el 1 de febrero. Las fechas serán confirmadas en el consejo nacional, que se realizará en los próximos días