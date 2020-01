CAF concederá $us 100 millones para vía Santa Cruz-Buena Vista

La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina financiará $us 100 millones para la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista. El costo total del proyecto ronda los $us 180 millones. De ese total, $us 70 millones serán aportados por la Gobernación de Santa Cruz y aún falta definir la fuente que completará el presupuesto global.



La información del financiamiento externo fue desvelada por el director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Santa Cruz, Adhemar Rocabado, que detalló que una misión de la CAF, la semana pasada, recibió información, inspeccionó el tramo del proyecto y formalizó la predisposición del crédito.

Dio cuenta de que el organismo multilateral financiará los $us 100 millones que tocan al Gobierno, como contraparte, para la carretera que nace en el ingreso a la ruta a Camiri (kilómetro 13 carretera a La Guardia) y cruza Porongo, Terebinto, Las Conchas, Santa Fe de Amboró, Espejitos, Guaitú y Buena Vista.



El propósito de la obra -abarca 98 kilómetros-, a decir de Rocabado, es desahogar el tráfico pesado de carga que ingresa al país de Argentina y Paraguay y aliviar la saturación vehicular en el área metropolitana de Santa Cruz, Warnes, Montero y Portachuelo.

Según Rocabado, el proyecto ha sido declarado de necesidad urgente por los alcances que trascenderán en lo económico, social, turístico y productivo. Estiman la habilitación de 500.000 hectáreas agrícolas en el área de influencia del emprendimiento.



Contribución departamental

Desde la Gobernación de Santa Cruz, el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Carlos Hugo Sosa, indicó que el proyecto cuenta con licencia ambiental actualizada, apartando así los rumores de vulneración a la norma vigente.



Sosa dijo que la obra no afecta el área de protección del cordón ecológico del río Piraí y que la pavimentación se ejecutará sobre la red vial caminera de tierras existente. “El emprendimiento es estratégico porque acortará 50 km y disminuirá dos horas el tránsito, cotejado con el actual recorrido. También aliviará el tráfico de camiones en los municipios beneficiarios del proyecto y aportará eficiencia a la logística de exportación de urea y de banana”, agregó.



Según Sosa, los $us 70 millones de contraparte que corresponde a la Gobernación de Santa Cruz serán desembolsados del fideicomiso, por un valor de $us 300 millones, concedido por el Gobierno central.

Sectores productivos

Para el máximo dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, el costo-beneficio de la obra calculado en ahorro en tiempo, menor gasto en combustible y menos desgaste de las unidades de transporte son los aspectos más relevantes de la nueva vía.



Desde Chapare, el mayor productor de banana, Miguel Zambrana, asegura que una vez se construya y habilite la carretera mejorará la logística y el flujo del comercio bilateral de la producción de banana al mercado argentino.

Según Zambrana, el sector moviliza 7.000 camiones a este mercado por año.