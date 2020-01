Uribe apoya amnistía a guerrilleros de las FARC sin delitos graves

El expresidente colombiano y principal opositor al acuerdo de paz con las FARC, Álvaro Uribe, se mostró partidario de que se amnistíe al grueso de los guerrilleros de las FARC que no hayan cometido delitos graves.



"Que se le dé amnistía a aquellos del grupo de las 5.700 personas (...) que no estén inclusos en delitos no aministiables a la luz de la legislación de hoy", dijo Uribe en una intervención en el Senado.



El acuerdo de paz firmado con las FARC y que fue rechazado este domingo en un plebiscito recogía un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves como los recogidos en el Estatuto de Roma.



Quienes hubieran violado ese estatuto, que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales o reclutamiento de menores, afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años siempre que reconociesen haber cometido esos delitos.



En su discurso de este lunes, Uribe también pidió que se dé "protección efectiva a los integrantes de las FARC". La opción del "no", apoyada esencialmente por Uribe y su partido el Centro Democrático, obtuvo el domingo 6.431.376 votos (50,21 %) frente a los 6.377.482 sufragios a favor del "sí" (49,78 %).



El partido del expresidente nombró a tres delegados para reunirse con el Gobierno: el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, su compañero de fórmula en las elecciones de 2014 Carlos Holmes Trujillo, y el senador Iván Duque, una de sus figuras parlamentarias.



Este diálogo entre las dos partes ha sido propuesto para destrabar el proceso de paz tras el plebiscito.