Nuevos disturbios en Baltimore tras el inicio del toque de queda

La ciudad estadounidense de Baltimore (Maryland) volvió a vivir este martes enfrentamientos violentos entre la Policía y manifestantes, que protestan por la muerte de un joven negro, tras el inicio del toque de queda decretado por el Ayuntamiento desde las 22:00 hora local.



Aunque no se llegó a vivir el clima de violencia generalizada del lunes tras el funeral por el joven Freddie Gray, que murió por las lesiones sufridas cuando estaba detenido por la Policía, y muchos de los vecinos se retiraron con el toque de queda, la Policía informó de disturbios en algunas zonas de la ciudad.



En esos puntos, los manifestantes lanzaron objetos contra los agentes y éstos respondieron con el lanzamiento de gas pimienta para forzarlos a dispersarse.



"Quienes no respetan el toque de queda están rechazando el cumplimiento de las órdenes de los agentes de la ley de que abandonen el área", indicó la Policía de Baltimore en su cuenta de Twitter.



La Policía informó de que se trató de un grupo de personas en actitud "agresiva" que, además de atacar a los agentes, también prendieron fuego a las afueras de una biblioteca.



Los sucesos del martes acabaron con diez personas detenidas, la mayoría de ellas por no respetar el toque de queda, informó el jefe de Policía de la ciudad, Anthony Batts.



A última hora del lunes, los disturbios aislados que se produjeron durante la noche habían cesado y la Policía calificó la situación en la ciudad de "estable" y bajo control.



Dos mil miembros de la Guardia Nacional y otros 1.000 policías patrullaron el martes las calles de Baltimore para tratar de evitar que se repitiesen los violentos sucesos del lunes que concluyeron con varios agentes heridos y numerosos daños materiales.



A la Policía de Baltimore se sumaron efectivos de poblaciones y estados aledaños como Pensilvania, Nueva Jersey y el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, para ayudar en un despliegue policial que ocupa gran parte de la ciudad.



Simultáneamente también hubo disturbios en la localidad de Ferguson (Misuri), que ya fue escenario de enfrentamientos violentos entre la Policía y los manifestantes negros a finales del año pasado a raíz de la muerte a manos de un agente blanco del joven Michael Brown.



Al menos una persona resultó herida por arma de fuego en la protesta que enfrentó a agentes y manifestantes precisamente en el lugar en el que murió Brown.