Exportaciones bajarán en 3.000 millones este año

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, estimó que las exportaciones del país caerán, en la presente gestión, hasta 3.000 millones de dólares respecto a 2014. No obstante, la autoridad manifestó que la economía del país seguirá creciendo.



"Vamos a caer más o menos en ese 30%, es decir vamos a hacer en términos absolutos como unos 3.000 millones de dólares", señaló Arce en declaración a los medios este miércoles.



Evo adelantó unos 2.500 millones



El 6 de agosto, el presidente Evo Morales, con motivo de su mensaje a la nación, anunció "una pérdida" de 2.500 millones de dólares en las exportaciones, para esta gestión, por efecto de las bajas cotizaciones de los minerales e hidrocarburos.



El ministro indicó que las exportaciones del país, hasta diciembre, bordearán los 10.000 millones de dólares, monto superior al registrado en 2011, año en que la economía creció en 5,5%.



"En 2011 exportamos 9.100 millones de dólares, y no hemos estado mal, hemos crecido al 5,5%, hemos tenido un buen año; ahora (en 2015) vamos a estar cerca de 9.800 a 9.900 millones de dólares en exportación", apuntó.



Regiones afectadas

?

Sobre la transferencia de recursos a los gobierno subnacionales, indicó que pese a la caída del precio de barril de petróleo, los municipios este año van a tener 9% más de lo presupuestado.



Reiteró que las gobernaciones serán las más afectadas en sus ingresos, pero aclaró que "tampoco es una situación como para rasgarse sus vestiduras".



Agregó que las gobernaciones de Tarija y Pando serán las más afectadas. En general, consideró que "no será una situación inmanejable para las gobernaciones y los municipios".



La economía crecerá el 5%



La autoridad manifestó que el Gobierno está tranquilo porque la economía del país va creciendo a nivel de 5,5%, y este año se superará el 5%.



En ese sentido, indicó que es obligación de las empresas cumplir con el pago del segundo aguinaldo, caso contrario el Ministerio de Trabajo aplicará las sanciones correspondientes a quienes que no cumplan.