Shakira habla de su boda con Piqué y de su tercer embarazo

Hace unos días, el futbolista Gerard Piqué dijo en la televisión italiana que "seguro" se casaría con Shakira en un futuro. Por su parte, ella también habló al respecto durante la fiesta del lanzamiento de su álbum El Dorado, en Miami: "Si me voy a casar, no me han invitado todavía", bromeó riendo, ante la mirada expectante de los medios.

Esa misma noche, la colombiana repitió constantemente que su prioridad ahora es el amor y la familia. "Antes la música era mi trabajo, ahora ser madre es mi trabajo y la música es mi hobby", expresó.

Y sobre los rumores de su tercer embarazo, muy simpática, desmintió la información. "No, no ¿por qué, se me ve algo? Cuando la gente dice 'está embarazada', digo '¡Ay, me deben ver algún tipo de barriguita sospechosa!' Pero no, no no estoy embarazada".

Además, Shakira reveló cómo fue la reacción de Piqué cuando escuchó por primera vez la canción Me enamoré, que habla sobre la noche en la que ambos se conocieron. "Le gustó mucho, se emocionó. No es la primera canción que le hago, así que creo que se está acostumbrando", expresó.